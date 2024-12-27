Угодивший в скандал Авербух оправдался перед публикой

Фигурист оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Илья Авербух Pavel Kashaev/Global Look PressВчера стало известно, что Илья Авербух является любителем погонять на трассах и нарушить правила ПДД.
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