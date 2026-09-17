Алаудинов: ВС РФ оказывают давление на ВСУ на всех участках фронта

Российские войска на всей линии боевого соприкосновения оказывают давление на ВСУ. Об этом рассказал ТАСС командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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