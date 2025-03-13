Не просто борьба за медали, а сила духа и стойкость новых героев

Сегодня в рамках «Кубка Защитников Отечества» по зимним видам спорта прошли первые тренировки. Ямальская команда получила допуск к соревнованиям и спортивное оборудование, проверила качество лыжни и еще раз оценила свои силы.
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