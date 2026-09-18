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Газета.ру

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Семь членов комитета Сейма Литвы поддержали отмену запрета на размещение ядерного оружия

Семь членов комитета Сейма Литвы поддержали отмену запрета на размещение ядерного оружия

Вильнюс вплотную подошел к пересмотру конституционного запрета на ядерное оружие. Комитет Сейма по праву и правопорядку 9 сентября поддержал исключение статьи 137 Конституции, запрещающей размещение на территории Литвы оружия массового поражения и иностранных военных баз.

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