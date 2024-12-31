Рост акцизов на топливо, увеличение утильсбора и новые штрафы. Какие изменения ждут автомобилистов в 2025 году

С 1 января 2025 года в России вступает в силу ряд изменений для автовладельцев и водителей. Так, произошло плановое повышение утилизационного сбора, взимаемого при ввозе импортных автомобилей, повышены акцизы на топливо и моторные масла, а также изменились штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД).