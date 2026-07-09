Аксаков: качество аудита для роста инвестиционной активности будет повышено

Качество аудита будет повышено для роста инвестиционной активности. Как сообщил в своем Телеграм-канале глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), соответствующий законопроект уже одобрен в первом чтении.