Аксаков: качество аудита для роста инвестиционной активности будет повышено

Качество аудита будет повышено для роста инвестиционной активности. Как сообщил в своем Телеграм-канале глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), соответствующий законопроект уже одобрен в первом чтении.
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