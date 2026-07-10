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Экс-форвард ЦСКА Гафуров может вернуться в профи и перейти в «Барнаул»

Экс-форвард ЦСКА и «Нижнего Новгорода» Филипп Гафуров может перейти из Rocket Team в «Барнаул». По информации сооснователя UBA Эмина Антоняна, Гафуров возобновит профессиональную карьеру в «Барнауле».

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