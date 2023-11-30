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Защита чести: как человеку опровергнуть клевету и оскорбление в интернете

Защита чести: как человеку опровергнуть клевету и оскорбление в интернете

Фактическое отсутствие цензуры со стороны государственных органов (хотя в последние годы определенный контент стал активно блокироваться), развитие социальных сетей, мессенджеров, доступность практически любого контента является следствием регулярного пользования интернетом гражданами как по рабочим, так и бытовым вопросам.

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