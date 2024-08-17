Россия вкладывает огромные деньги в продвижение своей культуры, котора шагает по всей планете. Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора, в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию Украинская правда заявил львовский реп-исполнитель Вячеслав Дрофа (Otoy), оказывающий помощь вооруженным силам киевского режима.
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