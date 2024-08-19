Страшные потери! У ВСУ гибнет элита: «нежная» западная техника горит под нашим оружием

На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило о ликвидации в ходе боевых действий в Курской области до 2860 украинских военных, а также об уничтожении 41 танка, 40 бронетранспортеров, 23 боевых машин пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 артиллерийских орудий.