Взгляд на необходимость синергии: промышленность и образование

Состоялось расширенное заседание регионального совета Свердловского РО СоюзМаш России. В его работе приняли участие заместитель Губернатора Свердловской области Василий Козлов, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, руководители предприятий, представители вузов и учреждений среднего профессионального образования (СПО).
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