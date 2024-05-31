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Взгляд на необходимость синергии: промышленность и образование

Взгляд на необходимость синергии: промышленность и образование

Состоялось расширенное заседание регионального совета Свердловского РО СоюзМаш  России. В его работе приняли участие заместитель Губернатора Свердловской области Василий Козлов, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, руководители предприятий, представители вузов и учреждений среднего профессионального образования (СПО).

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