Женщины Салехарда осваивают "неженские" профессии

Накануне Международного женского дня хотим рассказать об Анастасии Небыковой. Молодая девушка - автоинспектор! Она единственная редставительница прекрасного пола в брутальном взводе дорожно-патрульной службы ГИБДД.
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