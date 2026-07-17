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Порядок, государство

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В Уфе транспортные полицейские пресекли попытку сбыта крупной партии сильнодействующих веществ

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Уфимского ЛУ МВД России на транспорте во взаимодействии со службой безопасности организации, занимающейся почтовыми отправлениями, пресечена противоправная деятельность 26-летнего жителя города Уфы, причастного к незаконному обороту сильнодействующих веществ в целях сбыта.

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