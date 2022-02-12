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Энергоэксперт Марцинкевич: нефтяной трюк России разорит мировую экономику

Энергоэксперт Марцинкевич: нефтяной трюк России разорит мировую экономику

Москва, 12 февраля. Россия способна разорить глобальную экономику нефтяным трюком. Прекращение поставок сырья из РФ за рубеж приведет к непосильному для Запада подорожанию топлива, заявил «ПолитЭксперту» специалист по энергетике Борис Марцинкевич.

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