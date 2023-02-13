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Кадыров обратился к каждому "зажравшемуся хаму". Оплеуха Слепакову - лишь начало

Кадыров обратился к каждому "зажравшемуся хаму". Оплеуха Слепакову - лишь начало

Такой отповеди предатели России давно не получали. Вот уж по Пушкину получилось: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров "глаголом жёг сердца людей", устроив словесную порку шоумену и юмористу Семёну Слепакову за его оскорбительную "Колыбельную".

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