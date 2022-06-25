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Лина Арифулина о блате на «Фабрике звезд»: «Меня поставили перед фактом: приведут Алексу»

Лина Арифулина о блате на «Фабрике звезд»: «Меня поставили перед фактом: приведут Алексу»

Известный продюсер раскрыла тайны шоу.Известный продюсер раскрыла тайны шоу.В этом году исполняется 20 лет с момента запуска на ТВ знаменитого музыкального шоу «Фабрика звезд», которое навсегда перевернуло представление о российском шоу-бизнесе.

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