Ламело Болл набрал 30 очков и 15 передач в победной игре с «Атлантой»

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл оформил дабл-дабл в победной игре с «Атлантой» (144:138). Болл набрал 30 очков (12 из 19 с игры), 6 подборов и 15 передач при 4 потерях за 41 минуту.