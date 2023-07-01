КАК СМЕНИЛИ НЕПОПУЛЯРНОГО МИНИСТРА: ШОЙГУ ЗНАЛ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

30 декабря 2000 года, спустя год после знаменитой фразы Бориса Ельцина "я устал, я ухожу" на телеканале НТВ вышел предновогодний выпуск шоу "О, счастливчик!".
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