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КАК СМЕНИЛИ НЕПОПУЛЯРНОГО МИНИСТРА: ШОЙГУ ЗНАЛ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

КАК СМЕНИЛИ НЕПОПУЛЯРНОГО МИНИСТРА: ШОЙГУ ЗНАЛ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

30 декабря 2000 года, спустя год после знаменитой фразы Бориса Ельцина "я устал, я ухожу" на телеканале НТВ вышел предновогодний выпуск шоу "О, счастливчик!".

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