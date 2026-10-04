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Мировое обозрение

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Четыре судна под ударом: МО показало работу «Гераней» у украинских портов

Четыре судна под ударом: МО показало работу «Гераней» у украинских портов

Главное в тезисах: Четыре цели за один эпизод: Минобороны РФ сообщило о поражении четырех сухогрузов в порту Черноморск, акватории Бугского лимана и Чёрного моря.

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