Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Это потери для Украины»: Зеленский жалуется, что не понимает Трампа

Быстрое завершение войны невыгодно Украине. Об этом, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, заявил президент Украины с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Eduard
Достал Самозванец своей наглостью! Представьте соседа который к вам приходит каждый день с просьбой:&quot;Дай миллион,ну дай миллион&quot;!
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18 час.
Eduard
Справедливого?Интересно,чтр значит&quot;справедливость&quot;,для марионетки?А,наш Крым подбазы НАТО передать и Украину?,А что Зеленский владелец Украины,купил её,или чтонтр присоединил к ней,что распоряжается? Такие мудаки как Зеленский приходят и уходят!
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18 час.
Eduard
Иди сам и воюй,твои полномочия давно закончились,
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18 час.

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