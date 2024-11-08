Быстрое завершение войны невыгодно Украине. Об этом, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, заявил президент Украины с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это потери для Украины»: Зеленский жалуется, что не понимает Трампа
Комментарии
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Eduard
Достал Самозванец своей наглостью! Представьте соседа который к вам приходит каждый день с просьбой:"Дай миллион,ну дай миллион"!
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18 час.
Eduard
Справедливого?Интересно,чтр значит"справедливость",для марионетки?А,наш Крым подбазы НАТО передать и Украину?,А что Зеленский владелец Украины,купил её,или чтонтр присоединил к ней,что распоряжается? Такие мудаки как Зеленский приходят и уходят!
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18 час.
Eduard
Иди сам и воюй,твои полномочия давно закончились,
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18 час.
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