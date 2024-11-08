Eduard Достал Самозванец своей наглостью! Представьте соседа который к вам приходит каждый день с просьбой:"Дай миллион,ну дай миллион"!

Eduard Справедливого?Интересно,чтр значит"справедливость",для марионетки?А,наш Крым подбазы НАТО передать и Украину?,А что Зеленский владелец Украины,купил её,или чтонтр присоединил к ней,что распоряжается? Такие мудаки как Зеленский приходят и уходят!