В феврале в Поморье начнётся конкурс на получение субсидий для фермеров

На поддержку аграриев Архангельской области в этом году выделили 187,5 миллионов рублейСредства на эти цели пойдут из федерального и областного бюджетов, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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