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Гвардеец под огнем артиллерии ВСУ восстановил линию связи

Гвардеец под огнем артиллерии ВСУ восстановил линию связи

Гвардеец Аббасов под огнем артиллерии ВСУ восстановил проводную линию связи Гвардии рядовой Заур Аббасов во время выполнения боевых задач под огнем артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) восстановил проводную линию связи в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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