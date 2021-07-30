Мог ли колхозник в СССР купить себе машину? Я говорю, что мог. Но не на зарплату.

Это символ страны, в которой я родился. Не всё гладко было в этой стране, но это была лучшая страна в мире! В колхоз я приехал с Севера, в возрасте 24 года.
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