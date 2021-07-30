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Мог ли колхозник в СССР купить себе машину? Я говорю, что мог. Но не на зарплату.

Мог ли колхозник в СССР купить себе машину? Я говорю, что мог. Но не на зарплату.

Это символ страны, в которой я родился. Не всё гладко было в этой стране, но это была лучшая страна в мире! В колхоз я приехал с Севера, в возрасте 24 года.

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Алла Дубинина
В 1978 году ездили работать на дачу гендиректора в качестве озеленителей. На обед нас возили в ближайший колхоз в столовую - обед который с трудом могли поглотить-порции для местных мужиков. Стоил для нас бешенных денег- 15 копеек. В это время на заводе минимальная цена комплексного обеда была 35 копеек...Поэтому считаю труд на селе был тяжелым но оплачивался прекрасно. если не деньгами то не менее весомыми вещами и что там надо родится, что б справится...
Сергей
Обожаю рассуждения отдельных масквичей насчет булок, которых по утрам срывают и котлет, которые прямо со сковородки... А теперь послушай масквич мою правду. Родился и вырос я в небольшом Сибрском городке, а мои двоюродные братья- в средней сибирской деревне, которая являлась центральной усадьбой колхоза им.Ленина. Так вот, к 1980 года мой дядя, комбайнёр имел М412цвета банан, а братья- один мотоцикл "Минск", второй "Восход 2 М".И это потому, что старший в 16 лет был комбайнёром ( на каникулах), а второй- штурвальным. Вот так вот. Эт вам не булки с дерева хряпать...
Сергей Сычев
С автором согласен! НО все накопленные суммы колхозниками горбач дефолтом убил! Так что... копили-копили, а тут меченый с алкашом их и наипали!!!
Айдар Джапаров
Мой одноклассник Анатолий Богер с детства крутился рядом с отцом трактористом. После 8-го класса пошел работать в совхозную бригаду механизатором. Через год-полтора ему доверили "Кировец". В 20 лет его наградили орденом "Знак Почета" - на уборке зерновых намолотил 1000 тонн зерна.
Cергей Лезин
Мог колхозник купить машину да и награждали за доблестный труд машинами.
Иван
Я с Казахстана, жил в совхозе, у нас кто сеял кукурузу в конце года получали премию, если хороший урожай бывало до 4000руб, труд очень тяжёлый, неграм на плантациях было легче.

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