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В Подмосковье мужчина устроил концерт для соседей в честь своего дня рождения

В Подмосковье мужчина устроил концерт для соседей в честь своего дня рождения

Житель Орехово-Зуево организовал концерт для всех соседей в честь своего 51-летия. Мужчина сохраняет эту добрую традицию уже более 30 лет, практически каждый год даря жителям хорошее настроение и атмосферу праздника.

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