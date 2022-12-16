Кубок России (жен). Команда Ковалевой одержала победу, команда Маргарян – 2-я, команда Сидоровой – 3-я

14 декабря на Кубке России по керлингу в Самаре завершился женский командный турнир. Победу одержала вторая команда Санкт-Петербурга.

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