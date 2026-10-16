Главное в тезисах: Тезис 1: Советник президента России Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции форума «Российская энергетическая неделя» объявил о вступлении мира в «золотой век» газа — топливо перестало считаться переходным.
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