Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп уговаривал ее уйти из кино

Актриса рассказала, что каждое новое прослушивание становилось поводом для ссор и дракАктриса Эмбер Херд во время очередных слушаний в суде в американском Фэрфаксе обвинила Джонни Деппа в препятствовании развитию ее карьеры в кино, сообщает People.