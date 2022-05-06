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Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп уговаривал ее уйти из кино

Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп уговаривал ее уйти из кино

Актриса рассказала, что каждое новое прослушивание становилось поводом для ссор и дракАктриса Эмбер Херд во время очередных слушаний в суде в американском Фэрфаксе обвинила Джонни Деппа в препятствовании развитию ее карьеры в кино, сообщает People.

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