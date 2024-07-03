Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Российские инженеры завершили создание первой партии редких микрочипов.

Российские инженеры завершили создание первой партии редких микрочипов.

В России создали микрочипы по редкой технологии «флип-чип». GS Nanotech объявила о завершении корпусирования тестовой партии сложных многовыводных микросхем для разработчика микроэлектроники.

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