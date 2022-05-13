Джоэл Эмбиид: «Мы получили не того Хардена, который был в «Хьюстоне». Сейчас он больше плеймейкер»

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился своим мнением о защитнике Джеймсе Хардене, который стал игроком команды перед дедлайном.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх