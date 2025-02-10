"Леша еще не знает, а мы уже в курсе". Сколько будут стоить цветы к 14 февраля в Барнауле?

Amic.ru выяснил, сколько стоят цветы в преддверии Дня всех влюбленных и что пользуется спросом в этот праздник До Дня всех влюбленных остается совсем немного времени, и те, кто отмечают этот праздник, ломают голову, какой подарок сделать своей второй половинке.