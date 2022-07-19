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Кузбасских детей кормили опасным маслом

Кузбасских детей кормили опасным маслом

Сотрудники управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в ходе проверки обнаружили нарушения в масле «Крестьянское» от кемеровского филиала ООО «Сырленд», которое поставлялось в детские учреждения Кузбасса.

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