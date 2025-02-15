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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Россиялеләрне мошенникларның СНИЛС белән бәйле яңа схемасы турында кисәттеләр

Мошенниклар россиялеләрнең СНИЛСын банкларда кредит рәсмиләштерү өчен кулланырга мөмкин, дип кисәтте Югары икътисад мәктәбе милли тикшеренү университетының хокук факультеты деканы, профессор Вадим Виноградов «Лента.

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