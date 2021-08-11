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В Севастополе для сёл закупят шесть автомобилей скорой помощи

В Севастополе для сёл закупят шесть автомобилей скорой помощи

Во вторник, 10 августа, в ходе заседания Правительства утвердили постановление, которое позволит перераспределить сэкономленные Департаментом здравоохранения средства6 автомобилей для сельской зоны пополнят автопарк скорой помощи Севастополя.

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