В Севастополе для сёл закупят шесть автомобилей скорой помощи

Во вторник, 10 августа, в ходе заседания Правительства утвердили постановление, которое позволит перераспределить сэкономленные Департаментом здравоохранения средства6 автомобилей для сельской зоны пополнят автопарк скорой помощи Севастополя.
Во вторник, 10 августа, в ходе заседания Правительства утвердили постановление, которое позволит перераспределить сэкономленные Департаментом здравоохранения средства6 автомобилей для сельской зоны пополнят автопарк скорой помощи Севастополя.
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