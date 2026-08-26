В Казанский Вышневолоцкий женский монастырь вернулась икона преподобного Серафима Саровского. 24 августа в Казанский Вышневолоцкий женский монастырь вернулась святыня, которая пребывала в обители в дореволюционную эпоху, — икона преподобного Серафима Саровского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии