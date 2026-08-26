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Из сарая — в храм: удивительная история возвращения старинной иконы в Вышневолоцкий монастырь

Из сарая — в храм: удивительная история возвращения старинной иконы в Вышневолоцкий монастырь

В Казанский Вышневолоцкий женский монастырь вернулась икона преподобного Серафима Саровского. 24 августа в Казанский Вышневолоцкий женский монастырь вернулась святыня, которая пребывала в обители в дореволюционную эпоху, — икона преподобного Серафима Саровского.

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