Украинский боксер Александр Усик записал видеообращение британцу Фьюри

Украинский боксер Александр Усик записал видеообращение британцу Тайсону Фьюри, с которым они должны сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года.
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