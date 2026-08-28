В Мангистау в прямом эфире специалисты ответят на вопросы жителей о вакцинации

Сегодня 28 августа в 11:00 заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Гульнар Коркинбаева и внештатный главный эпидемиолог управления здравоохранения Мангистауской области Марал Кадыр проведут прямой эфир с жителями, передает inAktau.
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