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В Мангистау в прямом эфире специалисты ответят на вопросы жителей о вакцинации

В Мангистау в прямом эфире специалисты ответят на вопросы жителей о вакцинации

Сегодня 28 августа в 11:00 заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Гульнар Коркинбаева и внештатный главный эпидемиолог управления здравоохранения Мангистауской области Марал Кадыр проведут прямой эфир с жителями, передает inAktau.

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