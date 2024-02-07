Появились подробности об установке камер в туалете школы Приморья

Омбудсмен Романова назвала нарушением прав установку камер в туалетах школ Установка камер в туалете школы, которая находится в городе Артем Приморского края, является нарушением прав человека, считает детский уполномоченный по правам человека в российском регионе Ольга Романова.
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