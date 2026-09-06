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Царьград

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ИСУ запросил от россиянки Валиевой разъяснения за неделю

ИСУ запросил от россиянки Валиевой разъяснения за неделю

ИСУ требует от Валиевой объяснений; фигуристы подали апелляции. Украинская федерация пытается оспорить статус Трусовой, Дзепке, Федорова, Бойковой и Козловского.

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