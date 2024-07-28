Лунный денежный календарь на август 2024 года

Когда делать крупные покупки, совершать обряды на привлечение денег, покупать новый кошелек и другие советы по личному бюджету Август — не только последний месяц школьных каникул, но и жаркое время подготовки к новому учебному году.
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