Shailene Woodley, Betty Gilpin, late Rob Reiner win Emmys

Shailene Woodley, Betty Gilpin and the late Rob Reiner won trophies at the second of this month's three Emmy Awards ceremonies in Los Angeles Sunday.
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