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Доля дружественных стран во внешней торговле РФ превысила 75% в 2023 году

Доля дружественных стран во внешней торговле РФ превысила 75% в 2023 году

Более 75% всей внешней торговли России в 2023 году приходилось на дружественные страны. Такую информацию предоставила генеральный секретарь Международной торговой палаты в РФ (ICC Russia) Татьяна Монэгэн.

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