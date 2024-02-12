Доля дружественных стран во внешней торговле РФ превысила 75% в 2023 году

Более 75% всей внешней торговли России в 2023 году приходилось на дружественные страны. Такую информацию предоставила генеральный секретарь Международной торговой палаты в РФ (ICC Russia) Татьяна Монэгэн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии