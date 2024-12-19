Запад толкает Украину к продолжению конфликта. Об этом в интервью испанской газете Pais заявила французский политик, лидер фракции партии «Национальное объединение» в парламенте страны Марин Ле Пен, сообщает РИА Новости.
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