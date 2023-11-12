Бизнесмена отпустили из дома // Фигуранту дела об особо крупной растрате смягчили запреты

С неожиданным препятствием столкнулась защита известного санкт-петербургского бизнесмена, владельца компании «Росинжиниринг» Дмитрия Новикова, который обвиняется в пособничестве растрате более 850 млн руб.
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