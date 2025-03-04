Премьер-министр Мьянмы подарил Путину книгу с предсказанием Будды о России

Буддийскую книгу с предсказаниями о России подарил главе России Владимиру Путину премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече двух лидеров в Москве, 4 марта следует из трансляции встречи, размещенной на сайте Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии