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Красный Север

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Осенняя среда порадует ямальцев летней жарой

Осенняя среда порадует ямальцев летней жарой

В среду, 9 сентября, на юге Ямала столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Об этом сказано в прогнозе Ямало-Ненецкого ЦГМС — филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

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