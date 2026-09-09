Осенняя среда порадует ямальцев летней жарой

В среду, 9 сентября, на юге Ямала столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Об этом сказано в прогнозе Ямало-Ненецкого ЦГМС — филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
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