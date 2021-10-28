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Инвесторы из других стран должны были приехать на ЯМЭФ

Ялтинский экономический форум должны были посетить инвесторы из других стран.  Об этом сообщил в эфире «Крым 24» генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона.

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