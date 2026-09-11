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УтроNews

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Канада ввела санкции против главы МЧС Куренкова и ещё семи россиян

Канада ввела санкции против главы МЧС Куренкова и ещё семи россиян

Под ограничения попали глава Росмолодёжи Григорий Гуров, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, руководитель совета регионального отделения движения Денис Чернобай, советник аппарата уполномоченного по правам ребёнка Владимир Хромов и председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

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