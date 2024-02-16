Ученые: тягу к алкоголю можно снизить с помощью кето-диеты, диетолог Лементина рассказала о возможном вреде

Американские ученые из Пенсильванского университета в США заявили о том, что кетогенная диета, которая предполагает снижение в рационе доли углеводов и повышение жиров, помогает сократить тягу к спиртным напиткам.
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