Ускорены сроки технологического присоединения новостроек по программе реновации

Для обеспечения технологического присоединения и ввода объектов программы реновации в установленные сроки Департаментом градостроительной политики города Москвы ведется работа по оптимизации инвестиционных программ ПАО «МОЭК» в сфере теплоснабжения на 2022-2023 годы (в части мероприятий на 2023 год) и на период с 2024 по 2026 годы.