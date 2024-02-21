Вернуть идеологию в Конституцию России? Инициатива свердловских чиновников

Советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда и заместитель руководителя аппарата главы региона Вадим Дубичев, отвечающие на формирование политических смыслов, заявили, что из российской Конституции необходимо вычеркнуть пункт 2 статьи 13, который запрещает идеологию на государственном уровне.